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Происшествия

В Калуге троллейбус попал в ДТП

Авария произошла около 7 утра в пятницу, 31 января, в микрорайоне Силикатный.
Дмитрий Ивьев
08:48 сегодня
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Троллейбус маршрута №10 притерся с легковушкой, рассказали очевидцы в сообществе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Движение там было затруднено.

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