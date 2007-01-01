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Происшествия

В Калуге авария произошла на Гагаринском мосту

ДТП произошло днем в четверг, 30 января.
Дмитрий Ивьев
15:53 сегодня
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По сообщению очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля.

Фото опубликовали в сообществе «Дорожный патруль» в ВК.

Движение в сторону Правого берега затруднено.

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