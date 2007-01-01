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Происшествия

Стала известна судьба пропавшего в Калужской области мужчины

В среду, 29 января, 71-летнего пенсионера из деревни Острожное Дзержинского района нашли живым.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
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Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга».

- Всем спасибо за помощь, - говорится в комментарии отряда.

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