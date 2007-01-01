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Происшествия

Квартира загорелась в Кирове

Пожар произошел днем в среду, 29 января.
Дмитрий Ивьев
07:37 сегодня
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Горела квартира в доме на улице Ленина.

Из людей никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины возгорания устанавливаются.

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