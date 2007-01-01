Глава калужского минприроды выразил соболезнования близким погибших лесников

Напомним, что сегодня в Куйбышевском районе произошла трагедия - трое сотрудников местного лесничества погибли от рук черного лесоруба.

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа выразил соболезнования родственникам погибших.

- Каждый проработал в лесной сфере более 10 лет: Агеев Алексей Анатольевич и Чугунов Виктор Александрович проработали 23 года, Богачев Геннадий Иванович - 13 лет. Коллеги были настоящими профессионалами своего дела, которые ответственно подходили к работе и которыми можно гордиться! - отметил Жипа.