«Черный лесоруб» взял заложников, убил троих и себя в Калужской области

Губернатор сообщил, что заложников удалось спасти.

В среду, 29 января, в Куйбышевском районе Калужской области произошло тройное убийство. Об этом проинформировал региональный СК.

Накануне произошедшего лесничие установили факт незаконной вырубки леса, а затем выехали на проверку территории в деревню Усохи. Местный житель, который незаконно вырубал лес, напал на сотрудников лесничества. Он захватил двух заложников, а затем поджег машину. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.

Трое человек погибли. После произошедшего «черный лесоруб» покончил собой.

Ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены. Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет, - отметил губернатор.

UPD

Стало известно имя и другие подробности жуткой трагедии.