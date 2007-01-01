+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области сотрудник компании сотового оператора попал под следствие за мошенничество
Происшествия

В Калужской области сотрудник компании сотового оператора попал под следствие за мошенничество

Софья Фирсова
11:07 сегодня
0 1040
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужской области суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, сотрудника регионального филиала компании сотовой связи. Его обвиняют в участии в преступной группе, которая обманывала людей по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Для обмана мошенники использовали специальное оборудование — сим-боксы. В 2023 году этот сотрудник купил сим-боксы, чтобы помочь другим мошенникам.

Сим-боксы позволяли использовать много поддельных номеров. С этих номеров злоумышленники звонили людям и обманным путем выманивали деньги с их банковских счетов.

Прокуратура области взяла расследование этого уголовного дела под свой контроль.

Лента настроения
6 оценили
50%
17%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRKeFFoN25xeDEwNG1NN0VBMzFIQVE9PSIsInZhbHVlIjoicENDZ0ZMeXVURndQUzV3dVpiTHNYUnZzNG1qYXBuYjB6anUzU0pIVmw4N2NoczdNN0c3ZWl3MkpWR25yeE5HZFF2YTJFNzJVTTUxbmdnK3piS0UydUY3Qmdsdk5JaWFyVXI5RkM1a3ZIV1d2VSthUEJLWk1WWWFPUTJMd1d4WUJVd2R6M1dHbElURERMZXN0Z1BNN2pIYzBUbTE3N25tNzRDN0NiQnlUNzBMY1BQWUgzWTVWOExINnRBbXJNM2M4SXJFOFZaMVBKSG4vYWxsbGxRWlZnQVJTNWtobTd0b0Jtc2JtVFN4clBBTHQyYXdJdVBHTVBPTkdWRU50YzhvOGwxRFNMUExra0Q0cFN4M2d2NE16eDd0RGlZdVNNUytBUDJxZTNsSDhDdkllUHk0TG91RXZYbjBzY05TRlhJV2tBVE1waE9DRnpHMG5yL21IUjVZWUkycmphcENMWFZIM2Vwa1M5eHB5aFJpbDFaRXhpODNZV2hBRk84aEV6dFhrYUpqRDY1RjUwcUJUcGxDWm55dWo3cUFkSy9MSWN2Z1RYNkxFd0FlZ1NlczB6WDkxczI0RXVRZGxkd0xUVUR4cyIsIm1hYyI6IjA2YjVjN2U0MzJhYjdhMWRhNWVhYzZiNWM1MWRiZDE4ZTQ2N2E3YjZjNzJjZGU5MTM4OGNmYmU1YTkzZWY1OGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlXM09oZnFKSzRwTG5LY1JjTFdBZFE9PSIsInZhbHVlIjoiL3U0eWpMWXFRdzBldlhBSFByY0VwMjUwc0lEY1dHdWRsczJaQzdtYVFTbHNqcW9JdTkxUlZ3eEdQUXpJMU9FcmVyR05hdjhVT1lDMFc1NmtzSTNzdEdBd2xUN0ZVYVBNdFhmMmxpT1laMExySElqMDJmajlGdkJWaGRCUW9MbGJTbW9STTdvYzEwNHAwUGVpY1M5Nmt1K0RobFlEN3YzazdwZ09KaTZPeGkzYnYvUnVza0hqMzUwSW5MUVBzUFAzMXd5dlYvTnlydEo0VHUxWUVGUWlnUGpRRDVZSzZSWm5GdjFvcjdxeE82eHBEVUwvMjFHYXZSQmZGaW9BelBJb01PbTlWTEdmRDJnU3FxNDlYalVvZkRvdUhLUDR4UHhQTzIxWXJIdXFTSW9tSkpFcElEV0tpNjV3STVPQm5BaHhZK0VGcW9aa2lzRmhtQTJKNG9mamU0KzI5TGNCR0pVbmdKM2JYT0pMYmMrUlNOejZRdVpBTWN4N2pwUUNzV2dOYk5CMnZjbHBuZm5GWFFOWC9NUzE5b1pRS21IZzhDcGhoN2VYM0kvWHVTOVVDME5MZHRTcENQVE1CR3VqaFN1eTUzaWpDMlFReDY1ZldPSlJ1amhDck5rRmhjZWpjRmY5SUJMUmF0ZUl2WGx6eDRoczVrYXJqZDZsOGw5UFhNcmthRm95eWd1OWJZVXE5VVN3K1NQenhPdWJXajVyMVBaYWhEb0lLZkhLVm50MjZYV0VPL0U1SlBDY1h6RldPQXVCczliUkFZWXg5RHppUnc0M1VmVnF5blNZc3VOZk4rSzhXaXE0cjA3TTViV1pBNUE5S2FRUzQxb29QcUhWMTZuRSIsIm1hYyI6IjUwYWZlNzhlYjUzZmM3YmRjNzQyNjljZmI0YzlhYWQ3MzI1NTdhOGUxMzY4YmI4ZGRhNTE3MjZhZDRiZTM1Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+