В Калужской области сотрудник компании сотового оператора попал под следствие за мошенничество

В Калужской области суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, сотрудника регионального филиала компании сотовой связи. Его обвиняют в участии в преступной группе, которая обманывала людей по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Для обмана мошенники использовали специальное оборудование — сим-боксы. В 2023 году этот сотрудник купил сим-боксы, чтобы помочь другим мошенникам.

Сим-боксы позволяли использовать много поддельных номеров. С этих номеров злоумышленники звонили людям и обманным путем выманивали деньги с их банковских счетов.

Прокуратура области взяла расследование этого уголовного дела под свой контроль.