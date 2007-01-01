В Калуге работник банка украл у клиента 900 тысяч рублей

40-летнего калужанина будут судить за мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Во время расследования выяснилось, что мужчина, работающий в банке, позвонил клиенту из базы и предложил положить деньги под хороший процент. Калужанин, который раньше уже пользовался услугами банка, принес в организацию 900 тысяч рублей.

В итоге преступник потратил все деньги. Никакой прибыли клиент, конечно же, не увидел, к тому же потерял свои деньги.

Работнику банка грозит до шести лет колонии.