Автомобилистов просят помочь с поиском пропавшего калужанина

71-летний Гутретдин Атушев ушел из дома 28 января в селе Острожное Дзержинского района.

У мужчины возможна потеря памяти.

- Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обращается к автомобилистам, которые проезжали по маршруту г. Кондрово - д. Воронки с 16:00 до 19:00 28.01.2025, - сообщили волонтеры. - Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы поможете найти дедушку. Возможно, Гутретдин Зейфетдинович просил отвезти его в какой-либо населённый пункт.

Связаться с поисковым отрядом можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 89208918154.