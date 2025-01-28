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Происшествия

Автомобилистов просят помочь с поиском пропавшего калужанина

71-летний Гутретдин Атушев ушел из дома 28 января в селе Острожное Дзержинского района.
Дмитрий Ивьев
10:09 сегодня
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У мужчины возможна потеря памяти.

- Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обращается к автомобилистам, которые проезжали по маршруту г. Кондрово - д. Воронки с 16:00 до 19:00 28.01.2025, - сообщили волонтеры. - Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы поможете найти дедушку. Возможно, Гутретдин Зейфетдинович просил отвезти его в какой-либо населённый пункт.

Связаться с поисковым отрядом можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 89208918154.

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лиза алерт
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