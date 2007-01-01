Пенсионер с потерей памяти пропал в Калужской области

Во вторник, 28 января, из дома в селе Острожное Дзержинского района в неизвестном направлении ушел Гутретдин Атушев.

Мужчине 71 год. У него возможна потеря памяти, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост пенсионера – 158 сантиметров. На нем были черная куртка, серая вязаная жилетка, темно-синие спортивные брюки, черные калоши и коричневая шапка.

Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.