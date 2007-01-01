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Происшествия

В Калуге мину нашли рядом с прудом

Дмитрий Ивьев
16:46 сегодня
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили жители микрорайона Бушмановка.

Минометная мина лежала в 200 метрах от местного водоема.

Опасный предмет обезвредили, сообщили 28 января в ГУ МЧС по Калужской области.

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