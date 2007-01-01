+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия На очередном калужском склоне провалилась земля
Новость дня Происшествия

На очередном калужском склоне провалилась земля

О глубокой яме в районе набережной под городским парком калужане начали сообщать в соцсетях в понедельник, 27 января
Михаил Тырин
11:22 сегодня
7 2478
Фото автора
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

 На дне ямы вода, а глубина такова, что туда вполне может провалиться человек.

Во вторник, 28 января на обследование место происшествия выехала бригада областного водоканала.

Как пояснили коммунальщики, произошел обвал ливневой канализации, а этот вид инфраструктуры находится в компетенции МУП "Калугаспецавтодор".

В «Калугаспецавтодоре» уточнили, что также проводят исследование провала, однако о способах и сроках его ликвидации пока говорить рано.

Проблемы с обвалившимся грунтом в Калуге уже напоминают хроническую болезнь. Уже не первый год решается проблема с поползшим грунтом у музея космонавтики, также мы сообщали про обвалившийся тротуар на Правобережье.

Новости по тегу
происшесвие
Лента настроения
21 оценили
52%
0%
19%
0%
10%
19%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNvZjgzZnJYelVGNzJrREtuNGQ4WlE9PSIsInZhbHVlIjoiRkZUdGF1c1VEVDJvWERlZU5tb21yS3UwMmdmd2gwZGlidlRFR2ErQklvdWdBYU9OTFJpbGRCdlNlYzNvT1hZd2MzN1hxOGFVRmdXTW5YWGszd0V1WXRvOVArTG1GbmZOS3JzZjh3MVVtcCthMGRaUGZKcUg3cXZBb3FTRGhnTTVLaTJoRFJhQ3FEVVUxRUNLbWF4SDFxa3hIU3NseEJUc2tuK0JKQU8yZjgycTlFQllKTnJPa0I5TDdOdm5Ga0tvRlBTaXZMUC92WFJVZTZLSkpzaHRUWkxEbkszT3dHYXFSQWNWdEZrNkRXYWFJVEUrb1dlV29rRHd4WVRVQTczaHQzZjU1OXhTV0hBMHR5UlNhMWNlcVdyNW9SUkdvRndiL2h5eVMwQVc5QS9VZmxnemVIMXdaSzA0OXNFRnNuSzM5N3k5Q0VTdUxkZVdqd1RrWU5VczJmM2ROc1JHenE3MmJFWmNNRlpnMUdQdFFCSng0U3FUZTNRSE9jNVVISFNtNVhMU3BVMGJKQldrZzNpS3g3dGNCTFpGTWxhTUI3bHlSeGdmK1JkZFRJYWFYWmRMUTVQWGloR3JwcGRFMFBMciIsIm1hYyI6IjY4ODgxZTYxZmY2NWY4OTU4YTEwZGQyMGFkYTY0NDU0MDk3OGVhZWZmZWYyZTU1YjY3NGU4ZDRkOTI2ZWRlODYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImcrNTR6UFNmQ3FCZnVvNmhDUDVCMVE9PSIsInZhbHVlIjoiNzE0REE4WU1XUTNnUkduSDRTcUZZd3JNWjF4U1pnV1dpbHV0dytxd1Y0S2xXMlFEejdNbEJ6T0dFdjBUWThORUs2VkQ0ZGxnZXJabVJlTjJQQmtHakowc1phUWdtT2pNaFI1djhEVFBhNkM1MGx2ZTdSZEhJd3FuQzBsTDA4ZjNoak1wMk9hVlNjcGFVc1hPa0VBN2FSWjlxSUVKVkprVWJBblUxdmVvZkZtN0Y1dW9VampoMXJsYTk2Qzg0NlM2ZGZ4T0k2UTlrY2Y3R0RmMlRqK2NYRXpFeTBGeEVOb2xCS2I0L3k1a1VHS3QwMGcwYldYRWJieC8rc3hBQmJuaVk3MzRqVVRwY2dQU1ZmQzIvRmdLeGx0ZTFlTXY3cm5Sb0FhcFljSlJmRzFrbERUNXVab00zNTFrNXpHeVRaZVVJZXEyTlZyaWNMYVRFMlcyajU3WTROREFWZDVtdEJOaHp5UVBORDV3eGY0WllleTMyTGxHVHJtSHV1ekJlbUFnOXVnOWVpcjkrQkRjVVBxbTdvK1RMVU9NMzRSdmt4MVc0WGRabTJ2ZXVFWTVVRVpkc1E1U0o1S3MrUWNVVndwd1dpeUFlQy9NWFhuRVVmTTdabTJ2RlNJa3pySGE3eSt1Q0cwUWxEeGFYNGM3TDN0WE9lTFhHeXFYNFo5WlhvbExScmxLdGtSc3dNbFVuS0RPUDVjY09UUDZya0FOcVgzRVVoQmNCK0ZSclMxeDcrU0NENDlkNFlCOXcyNVlwY3pWOEJMOS92eEtDcjd1c0FMM3NhNlAwMXJ4NzRYbVNCODk3Z3JZUEk5dzV5YWxqcDJ5K3o4a3NSZVBsekZkc2kyeCIsIm1hYyI6IjQ3ZDU5NGMwNTMyM2IwYmQ4NWJiNzk1NTVmMzkxMmU3OGRlNWM2MjBlMGFlMDM3ZGZkNTRlNzRiZTM1ZDcxZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+