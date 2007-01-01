На очередном калужском склоне провалилась земля

О глубокой яме в районе набережной под городским парком калужане начали сообщать в соцсетях в понедельник, 27 января

На дне ямы вода, а глубина такова, что туда вполне может провалиться человек.

Во вторник, 28 января на обследование место происшествия выехала бригада областного водоканала.

Как пояснили коммунальщики, произошел обвал ливневой канализации, а этот вид инфраструктуры находится в компетенции МУП "Калугаспецавтодор".

В «Калугаспецавтодоре» уточнили, что также проводят исследование провала, однако о способах и сроках его ликвидации пока говорить рано.

Проблемы с обвалившимся грунтом в Калуге уже напоминают хроническую болезнь. Уже не первый год решается проблема с поползшим грунтом у музея космонавтики, также мы сообщали про обвалившийся тротуар на Правобережье.