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Происшествия

В Обнинске школьник попал в больницу после ДТП на улице Комарова

Авария произошла около 8 утра 27 января в районе дома №1а, сообщили в полиции.
Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем «Хендая» сбила 13-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Пострадавший госпитализирован.

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