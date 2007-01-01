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Два снаряда обнаружили в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены в Сухиничском и Людиновском районах, сообщили 28 января в ГУ МЧС.

Дмитрий Ивьев 342 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники