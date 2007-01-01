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Происшествия

Два снаряда обнаружили в Калужской области

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены в Сухиничском и Людиновском районах, сообщили 28 января в ГУ МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:03 сегодня
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Один артиллерийский снаряд лежал в лесу у села Богдановы Колодези.

Второй находился в лесу у села Букань.

Спасатели их обезвредили.

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