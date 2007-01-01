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Калужанка лишилась пальцев на работе

Суд в Калуге обязал компанию выплатить компенсацию сотруднице, которая получила травму на работе. Женщина лишилась двух пальцев на руке из-за несчастного случая на производстве.
Дмитрий Ивьев
08:35 сегодня
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История такая: в 2023 году женщина, работавшая весовщиком на мясном производстве, нарезала мясо на электрическом слайсере. После мойки на устройстве не поставили защитную решетку, и во время работы перчатка сотрудницы намоталась на режущий элемент. В результате она получила серьезные травмы: два пальца на левой руке пришлось ампутировать. После долгого лечения врачи установили, что она потеряла 20% профессиональной трудоспособности.

Расследование показало, что причиной аварии стали нарушения со стороны и работницы, и работодателя. Женщина не соблюдала правила техники безопасности, а компания не обеспечила должного обучения и контроля за сотрудниками.

Суд учел все обстоятельства: и физические, и моральные страдания пострадавшей, а также степень вины обеих сторон. В итоге суд постановил взыскать с компании 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но так как работодатель уже выплатил 91 тысячу рублей добровольно, осталось доплатить еще 109 тысяч.

Компания попыталась оспорить решение, подав апелляцию в Калужский областной суд. Однако вышестоящий суд согласился с первоначальным решением и оставил его в силе. Теперь решение окончательное и вступило в законную силу, сообщили 27 января в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Калужской области.

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