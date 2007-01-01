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Происшествия

35-летний мужчина пострадал при пожаре в Калужской области

Возгорание в селе Ульяново произошло 25 января.
Дмитрий Ивьев
15:40 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Горел гараж, расположенный на улице Октябрьской.

В больницу попал 35-летний мужчина. У него ожоги третьей степени.

Причиной пожара в МЧС назвали поджог.

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