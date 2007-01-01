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Происшествия

Дом в Калуге загорелся из-за короткого замыкания

Пожар в Швейцарской деревне произошел днем 26 января.
Дмитрий Ивьев
08:35 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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На место выезжали два расчета спасателей.

Никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

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