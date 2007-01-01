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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калуге

Пожар произошел днем в воскресенье, 26 января, в 1-м Соловьином переулке в Швейцарской деревне.
Дмитрий Ивьев
08:06 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным ГУ МЧС по Калужской области, никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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