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В Калужской области за один вечер произошло три пожара

Гаражи и хозяйственные постройки горели в Тарусском и Ульяновском районах, а также в городе Жуков.
Игорь Кирдаков
11:56 сегодня
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В селе Ульяново на улице Октябрьской в начале пятого вечера субботы, 25 января, вспыхнул гараж.

Причины возгорания сейчас определяет инспектор госпожарнадзора.

По сообщению регионального МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Еще один гараж загорелся в субботу в половине двенадцатого ночи в городе Жуков. Огонь охватил бокс в кооперативе «Мотор».

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. В этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших.

В деревне Ильинское, Тарусского района, вечером в субботу вспыхнул сарай.

Хозяйственную постройку потушили прибывшие подразделения пожарно-спасательной службы МЧС России по Калужской области.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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