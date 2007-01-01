В Калужской области за один вечер произошло три пожара

Гаражи и хозяйственные постройки горели в Тарусском и Ульяновском районах, а также в городе Жуков.

В селе Ульяново на улице Октябрьской в начале пятого вечера субботы, 25 января, вспыхнул гараж.

Причины возгорания сейчас определяет инспектор госпожарнадзора.

По сообщению регионального МЧС, в результате пожара пострадал один человек.

Еще один гараж загорелся в субботу в половине двенадцатого ночи в городе Жуков. Огонь охватил бокс в кооперативе «Мотор».

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. В этом случае, к счастью, обошлось без пострадавших.

В деревне Ильинское, Тарусского района, вечером в субботу вспыхнул сарай.

Хозяйственную постройку потушили прибывшие подразделения пожарно-спасательной службы МЧС России по Калужской области.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.