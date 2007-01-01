Подросток на мотоцикле попал под колеса автомобиля в Калужской области

В Людиново в субботу, 25 января, в результате ДТП пострадал несовершеннолетний.

В полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия в Людиново.

На улице Щербакова у дома №7 вечером в субботу 73-летний водитель на «Ваз 21074» поворачивал с улицы Маяковского на улицу Щербакова. При этом он не уступил дорогу движущемуся навстречу мотоциклисту.

В результате аварии 16-летний парень на «Мотоленде» врезался в автомобиль. Молодой человек с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.