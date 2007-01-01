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Происшествия

Стала известна судьба пропавшей в Калуге женщины

В ночь на субботу, 25 января, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что Тамара Мосина найдена.
Дмитрий Ивьев
08:39 сегодня
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Она жива.

84-летняя женщина пропала в пятницу.

Поиски начались сразу же, так как у пенсионерки возможны провалы в памяти.

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лиза алерт
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