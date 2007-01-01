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Происшествия

Машина сгорела в Калужской области

Вечером в пятницу, 24 января, пожар произошел в Думиничах.
Дмитрий Ивьев
00:01 сегодня
0 366
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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На улице Ленина загорелся автомобиль «Рено Меган».

Огнем был охвачен моторный отсек.

Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара пока не называются.

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