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Происшествия

Грузовик вылетел в кювет в Калужской области

ДТП произошло около 15:30 в пятницу, 24 января, на трассе М3 «Украина».
Дмитрий Ивьев
16:26 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель автомобиля «Ман» не справился с управлением на границе Мещовского и Сухиничского районов.

Травмы получил один человек, рассказали в ГУ МЧС.

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