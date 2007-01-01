Грузовик вылетел в кювет в Калужской области

ДТП произошло около 15:30 в пятницу, 24 января, на трассе М3 «Украина».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Ман» не справился с управлением на границе Мещовского и Сухиничского районов.

Травмы получил один человек, рассказали в ГУ МЧС.