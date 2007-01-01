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Главная Новости Происшествия В Калуге ДТП произошло на дамбе Яченского водохранилища
Происшествия

В Калуге ДТП произошло на дамбе Яченского водохранилища

Утром в пятницу, 24 января, на дороге в сторону центра столкнулись две легковушки.
Дмитрий Ивьев
08:20 сегодня
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Фото появились в соцсетях.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Движение некоторое время было затруднено.

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