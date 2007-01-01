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Происшествия

Мины обнаружили в калужском лесу

Боеприпасы лежали со Времен Великой Отечественной войны.
Дмитрий Ивьев
07:46 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Четыре минометные мины найдены у деревни Некрасово Тарусского района, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области 23 января.

Спасатели их обезвредили.

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