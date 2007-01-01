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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Вечером в четверг, 23 января, пожар произошел в Перемышльском районе.
Дмитрий Ивьев
07:43 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил частный дом в деревне Верхние Подгоричи.

По данным ГУ МЧС, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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