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Происшествия

В Калужской области судят водителя, сбившего пешехода

ДТП произошло в марте прошлого года на дороге Калуга – Таруса – Серпухов.
Дмитрий Ивьев
09:42 сегодня
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Фото: прокуратура Калужской области.
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По предварительным данным, 67-летний водитель легкового «Рено» сбил человека.

Пострадавший получил тяжелые травмы.

Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.

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