-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области вынесли приговор водителю, который сбил пешехода и скрылся
Происшествия

В Калужской области вынесли приговор водителю, который сбил пешехода и скрылся

Авария произошла в Кондрово в ноябре.
Дмитрий Ивьев
09:36 сегодня
0 870
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Водитель «Лады Веста» сбил человека на обочине. После этого он уехал с места происшествия.

У пострадавшего зафиксировали тяжелые травмы.

На суде водитель говорил, что пострадавший на самом деле ехал на велосипеде, однако доказательств никаких предоставлено не было.

Виновника приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства. За руль ему нельзя садиться в течение трех лет.

В качестве компенсации морального вреда мужчина должен выплатить пострадавшему 500 000 рублей.

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFpeEpHMHNkeW82ZndTS081YjUvWWc9PSIsInZhbHVlIjoiR1VCMmd5WWxIbjRsYUMvbUF3aERjLzlpRS9JWnh1Z3o3RXlselJoV0NrS2hxTlRCek0vN2lVSDNPZ2JhNU1YTGk4YWdwVEJsR3JRdllSZWxvVTk3Q09VVHpnVXR0Tzh6aWd6UVhldERHZ3RpUW9PUzRjWjQvOXc1NE05M0JuWGdmUW1NS3puK3hLRWNMcmJiZTM1Qmp2NHVid2xnNmF3UGZtcmNvWVFxS0NEREJ3YjU4Tks4SThzWGk1OUdtYTZRMTBqYUNUWTJtME9iZHdtYnJNQ1dlQlRSZWJ6V3dNQm9uSDZuMXZva3BlakFOQU1XU2V5MG5zRWd1bWpqVm9Ld0orcTI0YVN3NXJDOGoyN05QS3ExeHBOdklvQkIwT2d5SlJYYUFYcm54VUIzakl3eG5HN20xVHROL3V2b2NaamFYeGVKd2g5NzUxRVI3Zi9CSFBhTENaaGNvdjY1dmpQK1VaUXR5V3d3UmpEcExCVDJpaWF0T1VMdmRWakJXMy9lTlNBV2VqY0hQWnpxNWg1K005aGY2ZEl1dUFxV1NOMFBxS3drcUZSSWtrTFA5cTBpelNaMEtnYTBiazVCMkgvMyIsIm1hYyI6Ijk1YTM3NGM0NjU2Y2U5NTczMTNkOGI4YmUwODU1MzgzNzEzYjNjYjg0ZDNmNjU1ZTYyMzc3ZDg3OWZiNTViNTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InliRGNuemxhSENjK29jSDZDbXFOUUE9PSIsInZhbHVlIjoiV0JSdlVZZ3BsWFEyV0o0d205eHQ5dVpkREM2anVNelBFZ3d0d1VxVlhPcFZ4OUJPOFJMdTcwS2MzYlUzRFNsakd3MytiYWh5eGx5RGlpSnJ0WFFtTVRhT2FPREx4VCt3NWFQc25teGp1cFJJamUvd2Nnb3hKUkw5ZXF2cEZSS0VBR0J4VkNpdGx0UUdJb1pKN21nakVRSXoybXg3ZitLZkV3RFVOalovMUVjWkoweDVtbEI4K3FxK21YVDR6RzRyZkV3ZWNDSTBOckpvZGNHdk9TdXIyeit6cW1IRi9WaWVkVEZIVnpUNFMwTURQT0NxLzcvVXByQVo5d0NkaFh3bGdxM2x4eGFEYVd5Yjk3YU9FT1JwZEVqZ1ZhNFFPUUp3amh4UWM4aXB4V3JlT2puY0JXd2JocURWeEg5NVJnNHFxUHVrOGlEbW1RbXlOMnIwS05NT0x5ZWhNaHRISm41OWg5U1Y3WTBVd3VBTitFS2ZTcVBYR3owVzF6NzNIc3pnNjRFNXJxejQ5MkRiZDBmRVlIaUtHQktxMHdzVi9tSjVCbXp4dFR1aHZPNXFQN2VsYzlIR0RERi90SmxBWkpaT2xGeUpCOWFsOHdWT3BuTzdydUErMG1Lb3pUanNKL2FYZjlwNGVpMHIrdDJ4TUNsdjJ3djZXYzU0NDVqd3JRR0RXZlk5QjNBaHJHa2JaMVdZRnIyeTdwNHNyUUtReFhMaHN2UTkraVRoWkV6NjhmZ2RiUlNsVlg2WHcrZlArdDBmTjhtNk5RSFhyVmpVeG1vaWRtdkRMSTBXY240eURUa2ZyZzUzNktEWjNja0kxTUxRcW1xMi96N0JoVkp4UXdoZiIsIm1hYyI6IjRmYWJiMWExOWVkNDM1ZTJmOWZmZDQyZDg5ZGM4MGQ4YTZhZGFmYmU2ZmE2NzUxNDgyNDE3ZGMwZDE0Y2UwNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+