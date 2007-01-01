В Калужской области вынесли приговор водителю, который сбил пешехода и скрылся
Авария произошла в Кондрово в ноябре.
Водитель «Лады Веста» сбил человека на обочине. После этого он уехал с места происшествия.
У пострадавшего зафиксировали тяжелые травмы.
На суде водитель говорил, что пострадавший на самом деле ехал на велосипеде, однако доказательств никаких предоставлено не было.
Виновника приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства. За руль ему нельзя садиться в течение трех лет.
В качестве компенсации морального вреда мужчина должен выплатить пострадавшему 500 000 рублей.