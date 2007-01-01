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Главная Новости Происшествия В Козельске столкнулись «Ока» и «Рено»
Происшествия

В Козельске столкнулись «Ока» и «Рено»

ДТП произошло около 11:00 в среду, 22 января.
Дмитрий Ивьев
07:25 сегодня
0 478
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Две легковушки разбились на улице Чкалова, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадал один человек.

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