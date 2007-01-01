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Происшествия

Пожар в Жукове произошел из-за неисправности машины

Во вторник, 21 января, там сгорел автомобиль.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел на улице Партизанской, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Возгорание началось из-за неисправности транспортного средства.

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