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Происшествия

В Калужской области летняя кухня сгорела из-за короткого замыкания

Постройка полыхала утром 21 января в деревне Теребень Хвастовичского района.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным регионального МЧС, никто из людей не пострадал.

На место выезжали два пожарных расчета.

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