-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Людиново водители отказались от госпитализации после ДТП
Происшествия

В Людиново водители отказались от госпитализации после ДТП

«Киа» и «Хендай» столкнулись вечером 21 января на улице Московской.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
0 172
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Травы получили два водителя.

Однако ехать в больницу они отказались, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRSdTNLblVxOGFmcS9teCtmMUxMclE9PSIsInZhbHVlIjoieFBQYVltWDNSUngxMTFkdlF5MGhhaWtDQTlHYi85bkV4TjFjMXgrYUszM0ludU93cHhybEg5VXZDUG1CT1RhYTVGOW1nNVpaVnM5dDIwU1hBZnl1VkVjRW81cjV5bzZ4YnVzQ3MxYkRCWE1NaEQyZlBucm9NdTFaQTkrRVk0N0pYOGplQ2pYanpSSzc2QmRCV2V6QWZyaXgvTVE4cjBwZ29vbnZFcjRJKzNkU2E2eFpUWE9SLzlxRHlnUFkyL0NIWnlYV0dnV3NqZFJGQ0pZa21mQ01jeldOaXJjcmtJWnhxSkFZMUMrTGlLZ0RUMHJHbzdvZGdicEZTYUwxYTJpOXNyN1JNTWd5eEZrVE9reXlqTFROZkpZVHp1V2Mwb1ZhekVKMkp6b3pWUDdldzNNUmpuNmxsUncrdUN1MTh5M3k5U2RHdzY4OC8yVmlBU2EwbEw1RlZSRE5CSDFQY0N2d1lZVXBKamw4OXd4OURDNUp5T1ZrSUdvOWphUW14a1Q2TzlYbFg4MUx4bXVTMjM1WHYvTmZ3NWxPRWFlbnFqQnY1WXpzK0tLb0x3TVZNN3Q1dHE2d0FmMHpSaW1GaHJMRSIsIm1hYyI6ImM1NDhhN2E5ZWVmM2EwZjUzYzA1NzU0MDMxY2RjOTE1MGM0Y2I2ZGFlNmNjZWQ1MTY0NDZkYmRiMWRkOGYxMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZGTmRoMGdqbmpFYTh2S2RXeG9yaWc9PSIsInZhbHVlIjoiVmRjRTFoM1l3TnRSNmdmRVFYOXdCNVVXYUdjR2FKOGk3cWlRYVp0ejk5WDZDN2NRbStubVZpQ1BZT1V0d3pTZVNsaEJFSEhFeUxoK1hlMy9RNmZDek9aM09Ld0tzWnVQUWlyclcwdkpCYm1xK3o3VUorbi9lb3paRnR1ZThFbFcvc3RGMk1WOWFqTWExd3JoVWVaREFoMWFJODZ2VHkvcXpBM2xZME5mS2dObHhzMFQ3aDVqbWJtV3JRNk12ODVMVnB1NVNlY2tZdS9VM3M0bjFrZFNTbXErRTRjeHY1eWJ5Z042NnRmRFFKNVJuN3FYM1prYXVOQjBnTUxZanRxSkIxNmU0RlNJZENaZHUxdnc2LzF0WGs2TVJRY2FtK2U1L3UyUTg5ZFE3WmhnMGFMQnBxcVB4S0lOS2srdFhWenhOQUxzU2lsaHdVRzBmQnorOFFvSk1ZamE0WXI1N2pVVi96cjlIT2o5akF6L0JKVlNDQUdEbWkxeTJvMHZxZU1Sd1cvS1ZzTldyS2pNZkxoRWdlTkZZNlZvOTVUdTQxUmxUV29nTUI2L2NIanlPKzI4L0dmcWlBSUlIQkhlWHd2eFJrampUUEVKY0FVRDBDd3pKcjEwVWpDb0ZCMDI0cnMxLzlPdVc4WUNQTzJtSVZiTDVQWE9wekFVRUNjZG45dU8vREJSQ1orYzdxZGFoUW56YnU0VUNRUVYzZTFrRWhOTnRVZmtFb0VBSktBZUZta2pxQm5ZZnhQRmRkSFI3UnNEN3R1c29hZVBkMDA2Qld1bUNURldYVEt2dzF5anhSeGt2NlpIZ1ZyY3FxYWwvN1NDaEQrc2JqR0lsSU40MWxJcyIsIm1hYyI6IjFjNGI4ZDNhY2ZjN2UzYjU2Yjg1ZTRmNzAyZGZmOWNhOGMxZWUzOWMzZTEwZGZmZDlhODk5NGY0ZmM2MDJmZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+