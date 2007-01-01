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Происшествия

В Калужской области сбили 17-летнего пешехода

ДТП произошло около 12:40 во вторник, 21 января, у дома №55 на улице Ленина в Сухиничах.
Дмитрий Ивьев
09:42 сегодня
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По предварительным данным полиции, 65-летний водитель «Лады Гранта» ехал по Ленина и сбил пешехода.

Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

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