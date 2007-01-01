«Хендай» и «Киа» разбились в Людиново

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло около 19:00 во вторник, 21 января.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Два легковых автомобиля столкнулись у светофора на улице Московской.

ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что есть пострадавшие.

Причины аварии устанавливаются.