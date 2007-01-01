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Происшествия

«Хендай» и «Киа» разбились в Людиново

ДТП произошло около 19:00 во вторник, 21 января.
Дмитрий Ивьев
07:24 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Два легковых автомобиля столкнулись у светофора на улице Московской.

ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что есть пострадавшие.

Причины аварии устанавливаются.

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