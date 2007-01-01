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В Калуге осудили 16-летнего парня, который на электросамокате сбил женщину

Это ДТП произошло 23 мая прошлого года на улице Кирова и поспособствовало введению ограничений для прокатных служб в городе.
Дмитрий Ивьев
14:22 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Напомним, тогда подросток ехал на самокате по тротуару и сбил женщину.

Пострадавшей понадобилась операция, рассказали в Следственном комитете.

Калужанин скрылся с места происшествия, но вскоре его нашли.

Юношу приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

Кроме того, он должен выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

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