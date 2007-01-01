В Калуге осудили 16-летнего парня, который на электросамокате сбил женщину
Это ДТП произошло 23 мая прошлого года на улице Кирова и поспособствовало введению ограничений для прокатных служб в городе.
Напомним, тогда подросток ехал на самокате по тротуару и сбил женщину.
Пострадавшей понадобилась операция, рассказали в Следственном комитете.
Калужанин скрылся с места происшествия, но вскоре его нашли.
Юношу приговорили к шести месяцам ограничения свободы.
Кроме того, он должен выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.