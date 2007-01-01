1408 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге осудили 16-летнего парня, который на электросамокате сбил женщину

Дмитрий Ивьев

Это ДТП произошло 23 мая прошлого года на улице Кирова и поспособствовало введению ограничений для прокатных служб в городе.

Дмитрий Ивьев 1408 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники