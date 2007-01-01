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Происшествия

Огонь уничтожил летнюю кухню в Калужской области

Пожар произошел около 9 утра во вторник, 21 января, в деревне Теребень Хвастовичского района.
Дмитрий Ивьев
10:15 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В результате происшествия в переулке Луговом никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара устанавливаются.

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