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Происшествия

Мужчина пострадал в перевернувшихся «Жигулях» на обходе Калуги

ДТП произошло около 8:10 в понедельник, 20 января.
Дмитрий Ивьев
10:36 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным полиции, 64-летний водитель легковушки не учел погодные условия и съехал в кювет в районе деревни Новоселки.

Сам автомобилист получил травмы и попал в больницу.

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