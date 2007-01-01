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Происшествия

В Калуге назвали причину пожара в квартире

Возгорание в доме на улице Центральной произошло вечером 20 января.
Дмитрий Ивьев
08:38 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным МЧС, огонь вспыхнул после короткого замыкания.

Люди не пострадали, рассказали спасатели.

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