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Происшествия

Магазин в Тарусе сгорел из-за короткого замыкания

Как мы уже рассказывали, пожар произошел рано утром 20 января.
Дмитрий Ивьев
09:18 сегодня
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На улице Академика Королева загорелся хлебный магазин.

Никто не пострадал.

На место происшествия выезжали три пожарных расчета.

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