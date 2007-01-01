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Два брата-подростка пропали в Калужской области

О школьниках нет информации с 15 января, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
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Тимофею Здору 15 лет. Его рост – около 170 сантиметров. Худощавый, обрит наголо. Был одет в черную куртка, толстовку с капюшоном, синие джинсы, синие кроссовки и зеленая кепка.

Михаилу Здору 14 лет. Рост – 167 сантиметров. На нем были черно-коричневая куртка, зеленые джинсы, черно-коричневые кроссовки и черная шапка.

По информации волонтеров, дети могут находиться как в Калуге, так и в Туле.

Сообщить о них можно по телефонам 112 или 88007005452.

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