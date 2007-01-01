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Происшествия

В Калуге сгорела квартира

Пожар на улице Центральной произошел около 20:00 в понедельник, 20 января.
Дмитрий Ивьев
07:36 сегодня
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Обошлось без пострадавших, однако само жилище пострадало.

Что именно стало причиной возгорания, еще устанавливается.

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