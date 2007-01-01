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В Калуге сгорела квартира

Дмитрий Ивьев

Пожар на улице Центральной произошел около 20:00 в понедельник, 20 января.

Дмитрий Ивьев 544 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники