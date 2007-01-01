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Происшествия

Две легковушки столкнулись на трассе в Калужской области

Вечером в понедельник, 20 января, «Шкода» и «Фольксваген» разбились на 201 километре дороги в Бабынинском районе.
Дмитрий Ивьев
07:31 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Авария произошла недалеко от поворота на село Тырново.

По данным МЧС, пострадали люди.

Причины происшествия устанавливаются.

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