Жителей Калуги попросили не искать подвалы при угрозе атаки беспилотников

В понедельник, 20 января, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.

- По типу угроз, которые у нас сейчас наблюдаются и имеются, связанные с залетами единичных БПЛА самолетного типа, единственным и достаточным действием со стороны наших калужан являются: первое – не паниковать, второе – находиться в жилых помещениях своих, не выходить на улицу, - заявил чиновник. - Естественно, ни о каком там укрытии, подвале речи не идет. Не тот тип угроз, слава Богу, поэтому достаточно находиться у себя в жилище подальше от окон. Для такого типа угроз этих действий предостаточно. А если человек находится на улице в момент получения уведомления, необходимо зайти в близлежащее помещение. Будь то здание торгового центра либо побыстрее добраться к себе домой. Никакие подвалы и укрытия искать не надо.

Напомним, на прошедших выходных МЧС впервые начало делать массовые рассылки при угрозе атаки БПЛА. Эти сообщения напугали многих калужан. В соцсетях на страницах чиновников люди пишут, что подвалы в их домах закрыты либо не оборудованы для укрытия людей.