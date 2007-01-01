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Происшествия

В Людиново потушили пожар, возникший после атаки беспилотника

Днем в понедельник, 20 января, об этом сообщил глава администрации района Стефан Перевалов.
Дмитрий Ивьев
14:37 сегодня
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Фото: Стефан Перевалов.
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- Работали одной большой командой, - прокомментировал чиновник. - Спасибо руководству области за всеобъемлющую помощь. От лица жителей района благодарю всех, кто участвовал в ликвидации последствий.

Ранее он сообщал, что пожар после атаки БПЛА начался поздно вечером 18 января.

В тот день МЧС впервые предупредило калужан об атаке дронов с помощью массовой рассылки.

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