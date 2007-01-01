В Людиново потушили пожар, возникший после атаки беспилотника
Днем в понедельник, 20 января, об этом сообщил глава администрации района Стефан Перевалов.
- Работали одной большой командой, - прокомментировал чиновник. - Спасибо руководству области за всеобъемлющую помощь. От лица жителей района благодарю всех, кто участвовал в ликвидации последствий.
Ранее он сообщал, что пожар после атаки БПЛА начался поздно вечером 18 января.
В тот день МЧС впервые предупредило калужан об атаке дронов с помощью массовой рассылки.