0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Пожар на ферме произошел в Калужской области
Происшествия

Пожар на ферме произошел в Калужской области

Вечером 18 января горело здание в селе Писково Боровского района.
Дмитрий Ивьев
07:50 сегодня
0 308
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По данным МЧС, никто из людей не пострадал.

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVJWXZoT2JHM1ZqeG0rbnpVUFh1Y3c9PSIsInZhbHVlIjoiR1dzT2ZnVFV0WklsRjZxaG9pSm5vUTNjVkVSQllsOTFHVWpETHMvdk1VUUV4c1BScnlCa3dqTWQ5RkV2VG1lemZwRitQNElCUmZDOWlZa0pzU3hYYm5mcmVGVEZYenFwdjdyanA1dkpHdWt0bFZlUjFLamVjVXoxUmxRbHZxY0Q1ZWlBR095NE5lWDdoZWM5Z0laRU5xbFlHTEszQkx5bHhpcjVwNGpoK3J2U2ZNRmIxNThsa3doU2xza0R5MHpBSDgxUlVvVzUzd3BiSHZoRmQ2V2ljaG9QRE4xWXpyNFN5clVwWTFnVXRjZ1RpNHlyalFtbnAxcmZHN3NrUm1kUUNLcGRJMDgvNFZZRWJ6dEl5Ky8wZkRpVCtQcTdkWmZtVlhobmU0SHhrZmxQQjhMd0p2Sk4ySjdTN2ZDNzVraG5RbmhhelVJTmNSK2JuTlFkZTd1ZG53RUJHZGRqTUpnbzVGQVVJT2NDZXJYVjJabml6OWZxTFhmNmJWcVp3TGJPUnl5c211NFFYNTZzMVc0cDhlU29VZGNsMHAxb2FOUzhNbXloQWQ3dWVvN2NPZnJGTStFU2ZhNDMrcCtlNGlwZSIsIm1hYyI6IjA0MGM4OWI2Y2NhMGRhMTQ4MjQwYTRmZTM4ZTNiNWFiYTBiYTZlNTU0Y2FiZWFjYjNkZjliNzVlMjk4MTZhOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRSK1VmcFVTTjNNNTBvdTh1T0V0aHc9PSIsInZhbHVlIjoiOWRGdXp0TCtmS2Fyd29BWVU4Y1Q3VkQ1SHczb1VMbHFwcW0wNk1TYTdHL09ybXkyVzFualZBQTJ0ZytJLzdhVlN5SGd2RzRydXcwRWFHcDNrdlozQnhsQzRwQ0RoSjdlWUI0MXpjUGNZTW4rOVM2bW4rTHowZVVqMkxVYnh1OUFaWW9jTENveUFhc3hvUzhwVWRteHpJVnVnU1JJRlZBTTQ1RjBXVjNaczJ3S2FUb2J3QVk0bDRTUHhVUC90L0o3VXZJS0RUeEsrZ1pUaEsyQ2VEcDRwc3VVK1V0anVaYUF4NGMxQitHWjF2RXMvYm5tUGtHMHdpd1dPZmRMZFlIdTV1SGxhd1F5UnNPRHNtcmZPdkdvOVRFRE0zb29JRklHTVFJbXZUQUpUS21KYmRDV0lpd1JScUd1MkNxalNqWEd6WGdyVWw0Q2N1U3k3akJsVWZpS0tXbkFQeVQzN205emhRRGJYTUNsTGZMNStFcXlLOWNBZm5uQjF0aFJTTytOS1VEalhPQVVXL0Zia3NKY0dGdWVlL1JCdW53clV0Tm5odDBMSFIwYSs3UFRVZG50VXN6OEUrdGxIVWhOSVE2TUx2U3BiYURBRnBPUEZvTWRYNVg1aGFaOUJLZXk1Y3BnTFdReG1WcHcxMzQ1dGFQNWRCY0k3R2MxRjNGcFZPU1Uxb20rMWJLdDZSYW5zL0Z0VVFCSEVrQlo1SkdVRVV1alpRVGF5b2dYTVZTTlNqTldoZ2RqZEcxU0x3bVpTSjJPeU02NW1OVmx6V2NZSkd6b2RZT3p2UWlJV0p0QVVFbkxpRnVJcUpZdmxLVVQwL1BuaWN2aTNxbzlYaE5KcWR6SCIsIm1hYyI6IjA5ZDRkZWNiNWZmMGU2ZTc4ZDk1ZjkzYWQzZTRhMzc5OGFlNTlhMGZlMGZiMWE1OGM1YjRhNjViNzkxOGUyZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+