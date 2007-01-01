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Пьяный водитель погубил 17-летнюю девушку в Калужской области

Стали известны подробности о трагедии в деревне Хотисино Перемышльского района.
Дмитрий Ивьев
09:01 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
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Как мы уже рассказывали, 18 января там произошло ДТП.

19-летний парень за рулем грузовика «Тойота Дюна» съехал в кювет, где машина перевернулась. Погибла 17-летняя пассажирка авто.

Водитель был пьян, сообщили в Следственном комитете. Он без разрешения взял чужой автомобиль на предприятии, где работал охранником.

По ходатайству следствия молодой человек арестован.

Ведется расследование уголовного дела по статьях о смертельном ДТП и угоне. Молодому человеку грозит до 12 лет колонии.

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