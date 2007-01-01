В Калуге начался пожар после атаки беспилотников

О новом происшествии сообщил утром 20 января губернатор Владислав Шапша.

Ночью войска ПВО сбили четыре летательных аппарата в Калуге и Бабынинском районе.

Обломки БПЛА на окраине Калуги упали на территорию предприятия. Начался пожар.

По словам Шапши, возгорание оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Напомним, вечером 19 января в Калуге и Перемышльском районе сбили два беспилотника.

МЧС объявляло об опасности атаки вечером в воскресенье. Отбой тревоги произошел только около 5 утра понедельника.