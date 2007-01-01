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В Калужской области ПВО сбили два беспилотника

23:28 19.01
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Как мы уже писали, в Калуге вечером 19 января была слышна работа ПВО.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, на окраине Калуги сбили один беспилотник.

Второй поразили на территории Перемышльского района.

- По предварительным данным пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, - написал губернатор. - На месте работают оперативные группы.

Попытки атаковать территорию России, в том числе и Калужскую область, предпринимаются второй день подряд. Очевидно, что попытки ударов ВСУ связаны со светлым праздником Крещения Господня.

Просим калужан не публиковать открыто данные о том, где именно они слышали работу ПВО, а также фото и видео последствий. За последнее, напомним, предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей.

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