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В Калуге послышались взрывы после предупреждения МЧС об атаке беспилотников

23:02 сегодня
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В воскресенье вечером, 19 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало сообщение об опасности атаки БПЛА.

- Внимание! На территории Калужской области опасность атаки БПЛА! – говорится в официальном сообщении. - По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. В случае если вы стали участником или свидетелем происшествия, или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112».

После этого сообщения в южных районах Калуги послышались звуки, похожие на работу ПВО.

Сообщений о повреждениях каких-либо объектов не поступало.

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