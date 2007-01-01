В Калуге послышались взрывы после предупреждения МЧС об атаке беспилотников

В воскресенье вечером, 19 января, ГУ МЧС по Калужской области опубликовало сообщение об опасности атаки БПЛА.

- Внимание! На территории Калужской области опасность атаки БПЛА! – говорится в официальном сообщении. - По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. В случае если вы стали участником или свидетелем происшествия, или чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112».

После этого сообщения в южных районах Калуги послышались звуки, похожие на работу ПВО.

Сообщений о повреждениях каких-либо объектов не поступало.