0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге на улице Пухова сбили 15-летнего подростка
Новость дня Происшествия

В Калуге на улице Пухова сбили 15-летнего подростка

Пострадавшего госпитализировали.
Софья Фирсова
12:54 сегодня
0 144
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 18 января, около шести часов вечера в Калуге произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

15-летнего калужанина сбили около 34 дома на улице Пухова. По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем "Ниссана" ехала по переулку Труда от улицы Труда в сторону улицы Пухова. В момент наезда пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подростка доставили в больницу.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVCck0zMWVXU0hRU3hUS0lISGc4bmc9PSIsInZhbHVlIjoiYzd0WTltdURhYysrdEE5K292ZjFCRkpJaEtiRHVrQis5aTBYU3o4dHl4QlZFTlo0K0NySVpuVmUyTW9kOXRlWGdUSDN4K0F6RXoxUHpudkdrcFhNcGtCRUVlUGRXb2R0emY2SHZtQjhCdEVtdk1PRUgwRVNlb1pyMjF4U01Gd0kzaUhCT0krRnpmU0h2cHhuaURiZFQwK21RYjlxdURKSHhzcDBsYnlDbGttdk84MDZHdm9NZjlMQmJvMlZqZEQ2emt3Nm9QN0RBQlhGbktHOHhFZ2lIcHorNm1aZGNuZG9jT29jeksvRHdyV2FzUFF5NFV1RUVhdE1lKzFzV3IvaXZjSHBxSm1Ec09ITS8rM09zOGpkT1FzY1JLNGVWbStWSThyTC8vOXBObzFrVm83dUxtNURGK2JMUlExNHNDVmZKQ2ZQY3VZQVY2VnN1U0JycmNXL2lROVg1SzloeUZyNGcza3JmSjBEN1FyTXo5T2Myb1dTWUNmamhRMkZNM2w4YnlIY0JFM0xlVG45dWE1cWpqYkZaUnNseDdPdzJQdzRhdmNiV0VrSDRVdDlYT3p5enk0QzgrOWJMNnBXTkhQZiIsIm1hYyI6ImIyNjAwZDVlZWE3ZmJkYjgxNjI2YTE0MGQwMjU4OTA1YmFlNDZlODc0YTM0MmU0OTRhZmVhYTUzM2IwMTExM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5wQUZvK3NVZVhXVCtFcjhIMFlwMXc9PSIsInZhbHVlIjoiZ0NQQ1dpQjc0UVpnT2FUYXhMNmt3ZWZPQm5SSGNLOGFqSzE2REI3SkFLd3l5WjRwWVp2eW1DYWJGclJYMldYM2R5TTREajZaajN2VVByMXE0WVIxN2hwWEJlaHZFNEFwN2kxWXF0WGhUNVdqVFRhQ2JyaHdMN1VzckFWNEpmVS95WGRKV0NybzEzZ0lFRmZ6ZlVLMzZ3TFE3bkpaTGFMd2NheFp5VE5UdmhNWGdZZFZZdHFvdjBXN0VnVXRPb0JZTWZ4bWs1eDhiQzBTcU9Bd1dycml4aXZ6U3l1OEphZS9SZTRlVDZNMmw2R05IU2JmRWxNQ2JDajBITFZ5bkwvNTZJcFIydnhKTmgvd1RFcnhoaWpLZGtDdHJoOHhEZ3dxNnFhbGRMVkV0ZFBNRHBodlZLTE1oNGVraVBFdmVuaE1YVTg0MTd5UllsOTA0Vk9CQjFnYzA1N0RHN3FxOVNVV3dRdGwwYzNSNFFFcW5Lb2d2V3NaVzNka3VrOHp0Ymx2NkVHNEs4Y2t1Mnd4WkZxUzBHVkhHMzhOWEJraExkY3dvN1E2aUJXM1VMSjNqRDFVRkwyYmVJSzFxbldyUUY1aFo1NDdLQVRSSG9adkErUVkzV1dDeW5mWGNOcjBLV2Rhc29zaVNRV3NaaDIwQjZTNnRqMm1VSytwQ0ZvNFFNV3BSRWlzbm9Xc0FPU2JMRGNxQnNaMUQxSnBUdEtqMzZpdUtDK29zbGlvTERkeHJzUkpxaUUyTUtsL0lPTktnTHZObXRyQlAwM1lCbkpLTUJCbHQ0clNGYXVJb1h3ZlFKREJoMVpmaVZUazNOdEllWmpGZlVRcUpLN2Mzd0JJQ0hZaCIsIm1hYyI6IjM3OTA4NjkwMTU1ZmM5OTI5MWMwZDA4YmNjODdhY2IyYTZjYzc0OTZlYTc0ZTFkNzYzZDI4MWQ3N2E3YTc2YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+