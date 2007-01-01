В Калуге на улице Пухова сбили 15-летнего подростка

Пострадавшего госпитализировали.

В субботу, 18 января, около шести часов вечера в Калуге произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

15-летнего калужанина сбили около 34 дома на улице Пухова. По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем "Ниссана" ехала по переулку Труда от улицы Труда в сторону улицы Пухова. В момент наезда пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подростка доставили в больницу.